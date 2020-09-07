Расселл Уэстбрук прокомментировал свой провал во второй игре с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук прокомментировал свою неудачную игру во втором матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:117, 1-1 в серии).
За 32 минуты на паркете Расселл набрал всего 10 очков, реализовав лишь 26% бросков.
«Это моя вина. Я не ищу виноватых. Я признаю свои ошибки. Я отвечаю за то, что делаю, и точка. В данный момент я просто бегаю по площадке… Мне нужно посмотреть записи и понять, как действовать более эффективно», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.
Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал защитник Джеймс Харден, набравший 27 очков и совершивший 2 подбора и 7 передач.
Следующая встреча между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в среду, 9 сентября. Начало – в 04:00 мск.
- 7 сентября 2020
-
11:31
-
09:49
-
09:35
-
08:54
-
08:43
-
08:23
-
08:15
-
08:09
-
08:03
-
07:54
-
07:53
-
07:25
-
07:15
-
06:11
-
01:45
-
00:29
- 6 сентября 2020
-
23:36
-
23:00
-
21:30
-
21:05
-
20:57
-
20:37
-
19:58
-
17:22
-
16:59
-
15:49
-
13:48
-
13:23
-
11:30
-
10:56
-
09:59
-
09:25
-
08:38
-
08:27
-
08:18