Расселл Уэстбрук прокомментировал свой провал во второй игре с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук прокомментировал свою неудачную игру во втором матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:117, 1-1 в серии).



За 32 минуты на паркете Расселл набрал всего 10 очков, реализовав лишь 26% бросков.



«Это моя вина. Я не ищу виноватых. Я признаю свои ошибки. Я отвечаю за то, что делаю, и точка. В данный момент я просто бегаю по площадке… Мне нужно посмотреть записи и понять, как действовать более эффективно», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.



Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал защитник Джеймс Харден, набравший 27 очков и совершивший 2 подбора и 7 передач.



Следующая встреча между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в среду, 9 сентября. Начало – в 04:00 мск.