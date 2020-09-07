«Химки» подписали Эррика Макколлума

«Химки» подписали контракт с 32-летним американским защитником Эрриком Макколлумом. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщается на сайте подмосковного клуба.



«Стать частью «Химок» — это возможность, которую я не мог упустить. Клуб традиционно уже играет на самом высоком уровне, борется только за высшие места. Классный тренер, отличная организация. У нашей команды есть всё, чтобы претендовать на чемпионство», — приводит слова баскетболиста пресс-служба «Химок».



В прошлом сезоне Макколлум принял участие в 16 матчах Кубка Европы (14 — в старте) в составе казанского УНИКСа, его средние показатели: 17,1 очка, 3,9 передачи, 3,1 подбора и 1,1 перехвата за 28,33 минуты.



В Единой лиге ВТБ Макколлум в среднем набирал 19,9 очка, а также отдавал 3,6 передачи, совершал 2,9 подбора и 1,2 перехвата за 28,12 минуты.