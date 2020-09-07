Вогель: не хочу обидеть Янниса, но Дэвис — лучший оборонительный игрок сезона

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель отметил игру Энтони Дэвиса в защите во втором матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА обыграл «Хьюстон Рокетс» (117:109, 1-1 в серии). Специалист заявил, что его подопечный в этом сезоне действует в обороне лучше, чем лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.
«На мой взгляд, Энтони Дэвис – лучший защищающийся игрок сезона. При всём уважении к Яннису», – сказал после игры Вогель.
Напомним, во втором матче с «Хьюстоном» самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс именно Дэвис, отметившийся дабл-даблом из 34 очков, 10 подборов и 4 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» оформил Леброн Джеймс – 28 очков, 11 подборов и 9 передач.
Адетокунбо был признан лучшим защищающимся игроком сезона-2019/2020, опередив Дэвиса, который занял по итогам голосования второе место.
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