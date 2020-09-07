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Молодая баскетболистка сборной России поделилась провокационным видео

Молодая баскетболистка сборной России поделилась провокационным видео
Баскетбол / Сборная России 0

Баскетболистка женской сборной России Анастасия Бадина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» смелое видео. Спортсменка спросила у своих подписчиков, что им нравится больше – красное вечернее платье или баскетбольная форма?

Анастасия решила исполнить трюк с моментальным переодеванием. Но из-за выбранного ракурса ей пришлось прикрывать вырез на платье.

Видео доступно на странице Анастасии Бадиной в «Инстаграме».

«Огонь. Думаю, что не только я пересматривал несколько раз», — написал один из подписчиков в комментариях.

«Теперь буду смотреть баскетбол!» — добавил другой пользователь.

«Всю жизнь смотрю футбол, думаю, чего-то мне не хватает в нём. Оказывается, баскетбола», — отметил ещё один из пользователей соцсети.

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