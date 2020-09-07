«Ювентус» отчислил игрока через 6 дней после подписания контракта

«Ювентус» из Утены по дисциплинарным причинам расторг контракт с защитником Гленом Райсом-младшим спустя всего шесть дней после его прибытия в Литву, сообщается на официальном сайте клуба.
«Райс – непредсказуемый человек с большим количеством проблем. Мы пошли на риск, но это не сработало. Цирк закончен. Теперь мы ищем человека, который хочет играть в баскетбол, а не заниматься ерундой», – цитирует директора «Ювентуса» Эймантаса Шкерсиса пресс-служба клуба.
Прибывший в Литву всего шесть дней назад американский баскетболист сумел сыграть всего один контрольный матч, в котором набрал 10 очков и отдал 4 передачи.
Райс ранее неоднократно попадал в неприятные истории: получал ранение в ногу в ходе потасовки и был арестован за грабёж с насилием в США, пинал мяч ногой во время матча и нападал на одноклубника в Израиле, нарушал правила залога во время выступления в Новой Зеландии.
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