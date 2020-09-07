Шакил О'Нил объяснил, почему «Милуоки» не пройдёт «Майами» в плей-офф НБА
Легенда НБА, а ныне аналитик TNT Шакил О'Нил не согласился с мнением другого экс-игрока лиги Кенни Смита относительно того, что «Милуоки Бакс» способен повторить выступление «Портленд Трэйл Блэйзерс» и спасти серию с «Майами Хит», уступая 0-3.
«Блэйзерс» для участия в плей-офф необходима была только победная серия, и команда смогла справиться.
«Портленд» сделал это. Они были на грани вылета в последних пяти матчах в «пузыре», но выиграли в каждом из этих матчей. Здесь можно побеждать. Здесь нет враждебной обстановки, болельщиков соперника. Им нужна серия из четырёх побед. Видели ли мы уже подобное здесь, джентльмены? Да», — заявил Смит в эфире Inside the NBA.
«Но у них нет Лилларда», — ответил на это Шак.
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