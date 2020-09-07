Эррик Макколлум — о переходе в «Химки»: это возможность, которую я не мог упустить

Американский защитник Эррик Макколлум прокомментировал подписание однолетнего контракта с подмосковными «Химками».



«Я с теплом вспоминаю время в УНИКСе. Но, как и во всём, что-то заканчивается, происходят изменения. И я уверен, что «Химки» — отличный вариант изменений для меня. Клуб играет в Евролиге, занимает высокие места в Единой лиге ВТБ. Как игроку, мне всегда хочется играть на высоком уровне и сражаться за чемпионство. Особенно когда играешь с такими талантами, как Швед. Это была возможность, которую я не могу упустить. Думаю, будет круто.



Бросков много не бывает. Всегда нужны ребята, которые доставят мяч в кольцо. Так побеждают. «Химки» — одна из лучших атакующих команд в Европе. Тимма, Карасёв, Швед, Бертанс – отличные снайперы. Я рад присоединиться к ним и добавить своей динамики», — сказал Макколлум в интервью клубной пресс-службе в YouTube.