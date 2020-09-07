Эррик Макколлум — о переходе в «Химки»: это возможность, которую я не мог упустить

Американский защитник Эррик Макколлум прокомментировал подписание однолетнего контракта с подмосковными «Химками».
«Я с теплом вспоминаю время в УНИКСе. Но, как и во всём, что-то заканчивается, происходят изменения. И я уверен, что «Химки» — отличный вариант изменений для меня. Клуб играет в Евролиге, занимает высокие места в Единой лиге ВТБ. Как игроку, мне всегда хочется играть на высоком уровне и сражаться за чемпионство. Особенно когда играешь с такими талантами, как Швед. Это была возможность, которую я не могу упустить. Думаю, будет круто.
Бросков много не бывает. Всегда нужны ребята, которые доставят мяч в кольцо. Так побеждают. «Химки» — одна из лучших атакующих команд в Европе. Тимма, Карасёв, Швед, Бертанс – отличные снайперы. Я рад присоединиться к ним и добавить своей динамики», — сказал Макколлум в интервью клубной пресс-службе в YouTube.
- 7 сентября 2020
-
16:56
-
16:11
-
15:04
-
14:18
-
13:38
-
13:30
-
12:56
-
12:22
-
11:41
-
11:31
-
09:49
-
09:35
-
08:54
-
08:43
-
08:23
-
08:15
-
08:09
-
08:03
-
07:54
-
07:53
-
07:25
-
07:15
-
06:11
-
01:45
-
00:29
- 6 сентября 2020
-
23:36
-
23:00
-
21:30
-
21:05
-
20:57
-
20:37
-
19:58
-
17:22
-
16:59
-
15:49