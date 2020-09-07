Двукратный чемпион НБА в составе «Майами» продолжит карьеру в Греции

Бывший защитник «Майами Хит» и «Мемфис Гриззлиз», двукратный чемпион НБА Марио Чалмерс стал игроком греческого «Ариса», сообщает Eurohoops. В прошлом сезоне Чалмерс выступал в АЕКе.



В период с 2008 по 2018 год Чалмерс выступал в НБА. В регулярных чемпионатах он принял участие в 646 встречах, набирая в них 8,9 очка, собирая 2,5 подбора, совершая 3,7 передачи и 1,5 перехвата за 26,7 минуты в среднем. В плей-офф НБА на его счету 99 матчей, в которых он собирал коллекцию из 8,8 очка, 2,5 подбора и 3,2 передачи в среднем.



После этого игрок переехал в Италию, где провёл сезон в составе «Виртус Болонья».



В прошлом сезоне американский игрок стал обладателем греческого Кубка и набирал 6,0 очка, отдавал 2,2 результативной передачи и совершал 1,8 подбора в Лиге чемпионов.