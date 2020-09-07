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Защитнику «Барселоны» заменят черепной имплант

Защитнику «Барселоны» заменят черепной имплант
Баскетбол / Евролига 0

Американского защитника «Барселоны» Кайла Курича в понедельник ждёт операция по замене черепного импланта, сообщает Eurohoops.

У Курича в 2015 году была диагностирована опухоль головного мозга. Игроку была сделана операция. Курич не был задрафтован перед розыгрышем чемпионата НБА-2012, после чего переехал в Испанию, где защищал цвета «Эстудиантеса» и «Гран-Канарии».

В конце августа Курич упал во время тренировки, получив сотрясение мозга. В итоге имплант был повреждён. По сообщениям из клуба, операция не является сложной и восстановление игрока не затянется на длительный срок.

В 2017 году Курич выступал в составе санкт-петербургского «Зенита», после чего перешёл в состав каталонского клуба.

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