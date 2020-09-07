Защитнику «Барселоны» заменят черепной имплант

Американского защитника «Барселоны» Кайла Курича в понедельник ждёт операция по замене черепного импланта, сообщает Eurohoops.



У Курича в 2015 году была диагностирована опухоль головного мозга. Игроку была сделана операция. Курич не был задрафтован перед розыгрышем чемпионата НБА-2012, после чего переехал в Испанию, где защищал цвета «Эстудиантеса» и «Гран-Канарии».



В конце августа Курич упал во время тренировки, получив сотрясение мозга. В итоге имплант был повреждён. По сообщениям из клуба, операция не является сложной и восстановление игрока не затянется на длительный срок.



В 2017 году Курич выступал в составе санкт-петербургского «Зенита», после чего перешёл в состав каталонского клуба.