Защитнику «Барселоны» заменят черепной имплант
Американского защитника «Барселоны» Кайла Курича в понедельник ждёт операция по замене черепного импланта, сообщает Eurohoops.
У Курича в 2015 году была диагностирована опухоль головного мозга. Игроку была сделана операция. Курич не был задрафтован перед розыгрышем чемпионата НБА-2012, после чего переехал в Испанию, где защищал цвета «Эстудиантеса» и «Гран-Канарии».
В конце августа Курич упал во время тренировки, получив сотрясение мозга. В итоге имплант был повреждён. По сообщениям из клуба, операция не является сложной и восстановление игрока не затянется на длительный срок.
В 2017 году Курич выступал в составе санкт-петербургского «Зенита», после чего перешёл в состав каталонского клуба.
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