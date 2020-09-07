ЦСКА одержал победу над «Химками» в товарищеском матче

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 101:71 в пользу московского клуба.

В составе «армейцев» отсутствовал Никола Милутинов — центровой восстановился после пищевого отравления, вернулся в расположение команды, но к игре пока допущен не был. В составе подмосковного клуба в игре не смогли принять участие Алексей Швед и Сергей Карасёв из-за травм.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал защитник Майк Джеймс, набравший 25 очков и совершивший семь подборов. Ещё 19 очков набрал форвард Уилл Клайберн.

В составе подмосковного клуба 19 очков и восемь подборов на свой счёт записал центровой Девин Букер, ещё 14 очков в активе форварда Янниса Тиммы.