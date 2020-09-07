Куртинайтис: в данный момент у «Химок» могут играть лишь 6-7 человек из первого состава

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением после товарищеского матча с ЦСКА (71:101). Литовский специалист сделал акцент на кадровых проблемах команды.



«В данный момент у нас могут играть лишь шесть-семь человек из первого состава, остальные из второй команды. Мы боролись столько, сколько смогли, и три четверти играли на равных. Конечно, мы сейчас под нагрузками, поэтому есть усталость и важно было поберечься от травм, четвертую четверть мы играли полностью молодежью. Четыре месяца без полноценных тренировок не прошли даром. И сейчас мы делаем упор на физподготовку, чтобы заложить фундамент на весь сезон. Надеюсь, в ближайшее время все вернутся в строй», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт подмосковного клуба.