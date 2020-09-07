Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

НБА наказала Беверли за оскорбление арбитра

НБА наказала Беверли за оскорбление арбитра
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли был оштрафован на 25 тысяч долларов за словесное сокорбление арбитра во время матча с «Денвер Наггетс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Беверли в концовке встречи получил два технических фола и был удален с площадки.

Второй полуфинальный матч Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» состоялся в ночь с 5 на 6 сентября мск. Встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 110:101.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 27 очков и сделавший 3 подбора. Сербский центровой Никола Йокич записал на свой счёт дабл-дабл: 26 очков и 18 подборов. Самым результативным в составе «Клипперс» стал лёгкий форвард Пол Джордж, набравший 22 очка и сделавший 8 подборов. Кавай Леонард сделал дабл-дабл: 13 очков, 10 подборов.

В финале конференции победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020