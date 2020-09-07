НБА наказала Беверли за оскорбление арбитра

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли был оштрафован на 25 тысяч долларов за словесное сокорбление арбитра во время матча с «Денвер Наггетс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Беверли в концовке встречи получил два технических фола и был удален с площадки.
Второй полуфинальный матч Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» состоялся в ночь с 5 на 6 сентября мск. Встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 110:101.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 27 очков и сделавший 3 подбора. Сербский центровой Никола Йокич записал на свой счёт дабл-дабл: 26 очков и 18 подборов. Самым результативным в составе «Клипперс» стал лёгкий форвард Пол Джордж, набравший 22 очка и сделавший 8 подборов. Кавай Леонард сделал дабл-дабл: 13 очков, 10 подборов.
В финале конференции победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс».
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