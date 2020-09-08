В «Милуоки» прояснили статус Адетокунбо на пятую игру с «Майами»

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер прояснил ситуацию с участием Янниса Адетокунбо в пятом матче серии плей-офф с «Майами».



«Пока невозможно сказать наверняка, но надежда есть. Мы не исключаем его из заявки, пока он не исключён, надежда есть. Он сделает всё возможное, чтобы быть доступным, посмотрим, как пройдут следующие 30 часов», — приводит слова Майка Буденхольцера HoopsRumour.



Напомним, Адетокунбо получил травму голеностопа в первой половине четвёртого матча полуфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит».



У Адетокунбо уже было повреждение правого голеностопа. В предматчевом протоколе «Милуоки» добавил Адетокунбо в список игроков, участие которых в матче под вопросом. Яннис получил повреждение в первой четверти третьего матча с «Майами», но смог продолжить игру.



Яннис в этом сезоне был признан лучшим оборонительным игроком НБА. Кроме того, Адетокунбо считается одним из фаворитов гонки за MVP. У «Милуоки» близкие к нулевым шансы на попадание в финал Восточной конференции НБА. За всё время существования лиги ни одна команда не отыгрывалась после отставания 0-3 в ходе серии.