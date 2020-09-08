Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Денвер» и повести в серии

Завершился первый полуфинальный матч Западной конференции НБА в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 107:113.
Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, который записал в свой актив 32 очка. Кавай Леонард отметился дабл-даблом из 23 очков и 14 подборов. В составе «Денвера» лучшей результативностью отличился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов. Джамал Маррей набрал 14 очков.
Таким образом, счёт стал 2-1 в пользу «Клипперс» в серии до четырёх побед.
Следующим матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 10 сентября, начало – в 4:00 мск.
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