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Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Денвер» и повести в серии

Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Денвер» и повести в серии
Баскетбол / НБА 0

Завершился первый полуфинальный матч Западной конференции НБА в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 107:113.

Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, который записал в свой актив 32 очка. Кавай Леонард отметился дабл-даблом из 23 очков и 14 подборов. В составе «Денвера» лучшей результативностью отличился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов. Джамал Маррей набрал 14 очков.

Таким образом, счёт стал 2-1 в пользу «Клипперс» в серии до четырёх побед.

Следующим матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 10 сентября, начало – в 4:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
08 сентября 2020, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 113
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Портер - 18, Маррей - 14, Грант - 11, Миллсэп - 11, Харрис - 10, Моррис - 9, Пламли - 2, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниелс, Крэйг, Кук, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 32, Леонард - 23, Моррис - 12, Харрелл - 11, Л. Уильямс - 10, Зубац - 8, Беверли - 7, Грин - 7, Шамет - 3, Джексон, Коффи, Макгрудер, Мэнн, Ноа, Паттерсон
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