Йокич превзошёл Энтони и покорил впечатляющее достижение Леброна и Нэша

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 32 очка, 12 поборов и 8 передач в третьем матче полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (107:113, 1-2).
Йокич провёл четвертую игру за карьеру с покорением статистической линии 30-10 на стадии плей-офф, что позволило ему превзойти Кармело Энтон и стать единоличным рекордсменом франшизы «Наггетс» по количеству подобных выступлений.
Йокич стал третьим игроком, набравшим как минимум 25 очков, 10 подборов и 8 передач за три четверти матча плей-офф с момента отслеживания статистики на каждом игровом отрезке с сезона-1996/1997). Ранее это делали только Стив Нэш (18 мая 2005 года) и Леброн Джеймс (трижды).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Денвер Наггетс»
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