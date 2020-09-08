Риверс: трудно выиграть матч с такими показателями, как у нас

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс подвёл итог третьего матча серии полуфинала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (113:107, 2-1).



«Игра шла рывками. Это расстраивает, но я смотрю на всю картину в целом и понимаю, что мы не были сплочёнными. Мы провели мало времени вместе всей командой. По-настоящему разочаровывают именно ментальные ошибки. У нас сегодня было много ментальных ошибок. Мы справились с этим, но нельзя быть великой командой и совершать подобные ошибки в каждой игре. Мы подарили сопернику много очков. Подборы в нападении остаются проблемой. „Наггетс“ сделали на 19 бросков больше, чем мы. Трудно выиграть матч с такими показателями, как у нас. Можете ли вы представить, что даёте команде соперников 19 дополнительных бросков и при этом выиграете? Чтобы выиграть такую игру, нужно очень хорошо работать в атаке. По большей части мы преуспели в нападении», — приводит слова Риверса Asap Sports.