Браун объяснил, за счёт чего «Бостону» удалось разгромить «Торонто»

Игрок «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал разгромную победу в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА с «Торонто Рэпторс». Игра прошла на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) и завершилась победой «Бостона» со счётом 111:89.

«Это плей-офф. Ты должен выходить готовым к бою каждую ночь. Если нет, то вы проиграете. Так что наши ребята вышли готовыми к бою сегодня вечером», — приводит слова Брауна ESPN.

Браун стал самым результативным игроком своего клуба, набрав 27 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Бостон Селтикс», в последний раз становившийся чемпионом в 2008 году. «Рэпторс» — действующий чемпион НБА.

Следующий матч между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс» состоится 10 сентября, начало – 01:30 мск.