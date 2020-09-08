Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Маррей взял на себя вину за результат третьего матча с «Клипперс»

Маррей взял на себя вину за результат третьего матча с «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (107:113).

«Я смазал так много бросков. Мне просто нужно стать лучше. Это игра провалена из-за меня. Мы упустили прекрасную возможность», — приводит слова Маррея Clutch Points.

Маррей в третьем матче набрал 14 очков. Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, который записал в свой актив 32 очка. У «Наггетс» лучшую статистику показал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Клипперс».

Следующим матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 10 сентября, начало – в 4:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020