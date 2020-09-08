Маррей взял на себя вину за результат третьего матча с «Клипперс»

Разыгрывающий защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (107:113).



«Я смазал так много бросков. Мне просто нужно стать лучше. Это игра провалена из-за меня. Мы упустили прекрасную возможность», — приводит слова Маррея Clutch Points.



Маррей в третьем матче набрал 14 очков. Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, который записал в свой актив 32 очка. У «Наггетс» лучшую статистику показал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Клипперс».



Следующим матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 10 сентября, начало – в 4:00 мск.