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Беверли: Йокич делает то же, что и Дончич. Много треплется

Беверли: Йокич делает то же, что и Дончич. Много треплется
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли назвал одну черту, которая объединяет игрока «Денвер Наггетс» Николу Йокича с защитником «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем.

«Йокич проделывает то же самое, что и Лука Дончич: много треплется. Он оказывает сильное давление на судей, чтобы они принимали правильные решения», — приводит слова Беверли сайт Fadeaway World.

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 113:107 и ведёт в противостоянии — 2-1. Йокич в этой встрече оформил дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов.

Следующий матч между «Наггетс» и «Клипперс» состоится 10 сентября, начало – в 4:00 мск.

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