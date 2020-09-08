Михайлюк предположил, когда начнётся новый сезон НБА

Игрок национальной сборной Украины и клуба «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк сделал предположение, когда, по его мнению, может начаться новый сезон НБА.
«Официальной информации нет. Но не ранее декабря. Это при лучшем сценарии такая ситуация. Хотя я думаю, что это будет не раньше января, возможно, второй половины. Впрочем, очень много неизвестного, никто не знает, как будет развиваться ситуация.
В межсезонье стараюсь работать с Максимом Михельсоном, а также с тренерами «Детройта». Всё проходит как обычно. Единственное, я в НБА уже провёл два сезона, поэтому ментально уже понимаю, что будет на следующий сезон. Знаю, как всё работает», — приводит слова Михайлюка «Обозреватель».
В сезоне-2019/2020 Святослав отыграл 56 матчей (27 в старте), в среднем набирая 9,0 очков, совершая по 1,9 подбора и отдавая 1,9 передачи.
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