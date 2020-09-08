Нёрс прокомментировал плохую игру Сиакама в плей-офф НБА

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс прокомментировал слабую игру форварда Паскаля Сиакама в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА.



«Я не понимаю, почему он не может найти ритм после рестарта. У него было совсем немного хороших игр. Это очень плохо, потому что он был великолепен в прошлогоднем плей-офф и действовал впечатляюще весь сезон. У нас ещё есть игры впереди. Надеюсь, Паскаль сможет поймать свой ритм», — приводит слова Нёрса Fadeaway World.



Дабл-дабл Сиакама помог «Торонто» сравнять счёт в серии с «Бостон Селтикс» — 2-2. В четвёртой игре команд (100:93) Паскаль набрал 23 очка, 11 подборов и 2 передачи.



Следующая встреча между «Торонто» и «Бостоном» состоится во вторник, 8 сентября. Начало – в 01:30 мск.