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Леброн Джеймс объяснил, почему взял в Орландо только жену, а не двух сыновей и дочь

Леброн Джеймс объяснил, почему взял в Орландо только жену, а не двух сыновей и дочь
Баскетбол / НБА 0

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, почему на рестарт сезона НБА в «Диснейуорлд» (Орландо) с ним отправилась только его жена, а трое их детей остались дома.

«Потому что им нечего тут делать. Моим детям 16, 13 и 5 лет. Чем они будут тут заниматься? Парк развлечений закрыт. Единственное, что можно посещать без ограничений, — это бассейн. Мои дети слишком активны. Им нет смысла здесь находиться. Выйти на улицу, вернуться, опять выйти и опять вернуться. Вот и все занятия. Они могут остаться в Лос-Анджелесе, и там им будет лучше. Честно говоря, это место не подходит для детей», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

Напомним дабл-даблы Джеймса и Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» выиграть второй матч полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» — 117:109 и сравнять счёт в противостоянии – 1-1.

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