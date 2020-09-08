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Йокич ответил на выпад со стороны Беверли

Йокич ответил на выпад со стороны Беверли
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не считает обоснованным выпад в свой адрес со стороны разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Патрика Беверли.

«Что такое треплется? У них было 26 штрафных бросков, у нас — 10. Я просто показываю судье, что это фол», — приводит слова Йокича Fadeaway World.

Беверли назвал одну черту, которая объединяет игрока «Денвер Наггетс» Николу Йокича с защитником «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем.

«Йокич проделывает то же самое, что и Лука Дончич: много треплется. Он оказывает сильное давление на судей, чтобы они принимали правильные решения», — заявил Беверли.

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 113:107 и ведёт в противостоянии — 2-1. Йокич в этой встрече оформил дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов.

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