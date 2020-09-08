Смит: Лиллард верит, что вместе с Яннисом сможет выиграть титул для «Портленда»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард верит в способность своей команды выиграть титул чемпиона НБА в случае перехода форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.
«Вы задаётесь вопросом, где окажется Яннис, решит он остаться и подписать максимальный контракт в „Милуоки“ или будет настаивать на переходе в другой клуб. У нас появились такие команды, как „Портленд“ во главе с Дэмьеном Лиллардом, который хотел бы играть вместе с Яннисом. Я разговаривал с этим парнем. Он считает, что может выиграть титул вместе с Яннисом. „Портленд“ относится к числу команд, у которых потенциально может быть возможность заполучить Адетокунбо, если тот решит покинуть „Милуоки“, — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.
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