Уокер: не думаю, что Пирс ненавидит Леброна. Он его уважает
Экс-игрок НБА Антуан Уокер опроверг широко распространённое мнение о неприязни легенды «Бостон Селтикс» Пола Пирса к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.
«Нет, я не думаю, что Пирс ненавидит Леброна. Я думаю, он уважает Леброна. Я знаю о конкурентоспособности Пола. Пол не верит, что Леброн намного лучше него. И я верю в это. Люди должны вспомнить прайм-тайм Пола Пирса и посмотреть на его игру. Пирс выиграл титул чемпиона НБА в составе „Бостон Селтикс“ с Кевином Гарнеттом и Рэем Алленом, но не получил такого же признания, как другие парни. Но если я не ошибаюсь, Пол Пирс был признан самым ценным игроком финала. Пол Пирс уже был особенным парнем, когда Гарнетт и Аллен пришли в эту команду», — приводит слова Уокера Fadeaway World.
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