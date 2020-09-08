Эксперт: «Лейкерс» и «Хьюстон» — не те команды, которые могут выиграть титул

Известный обозреватель Колин Коухерд поделился мыслями о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» в нынешнем сезоне, которые сейчас борются за выход в финал Западной конференции. По его словам, ни одна из этих команд не является реальным претендентом на титул.
«Это будет очень длинная серия. Она будет такой, потому что мы имеем дело с двумя хорошими командами. Но второй матч показал мне кое-что. Мы имеем дело с хорошими командами, но ни одна из них не способна завоевать титул. Посмотрите на „Хьюстон“. Их второй лучший игрок — Уэстбрук. Он выступает в лиге 12 лет, но реализует лишь 42% штрафных, это говорит о том, что творится у него в голове. Если ваш второй лучший игрок так играет, то у вас не чемпионская команда.
Что касается «Лейкерс», то где их третья звезда? Сколько можно возложить на плечи Леброна? Все игроки стартовой пятёрки второго матча в составе «Лейкерс», кроме Леброна, имели отрицательный показатель плюс/минус. На Леброне лежит слишком много", — сказал Коухерд на видео, размещённом на его странице в «Твиттере».
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