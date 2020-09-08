Вогель рассказал о неловком моменте, который у него случился с Адетокунбо

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель рассказал, что однажды ему пришлось пройти мимо лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и не сказать тому ни слова. По словам специалиста, он сделал это, так как чувствовал себя неловко из-за прежних высказываний.

Дело в том, что в ходе сезона Вогель не раз говорил, что гонку MVP выигрывает его подопечный, а не Адетокунбо. В день случайной встречи Фрэнк также настаивал на этом.

«Я встретил его в пузыре в Орландо, и не говорил с ним. Просто прошёл мимо. Я только-только говорил, что Леброн — настоящий MVP, так что это было немного странно. В НБА могут быть странности», — приводит слова Вогеля NBAHolics.

В ночь на 9 сентября «Лейкерс» проведут третий матч серии Западной конференции с «Хьюстон Рокетс».