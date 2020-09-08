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В «Локомотиве-Кубань» обнаружен коронавирус, команда не сыграет в Кубке Невы

В «Локомотиве-Кубань» обнаружен коронавирус, команда не сыграет в Кубке Невы
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба «Локомотива-Кубань» сообщила, что в команде обнаружен коронавирус. В связи с этим команда из Краснодара не сможет принять участия в предсезонном товарищеском турнире Кубок Невы.

«Результаты отправлены для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора. В четверг получим окончательные результаты. До этого времени тренировочный процесс приостановлен, все члены команды и тренерский штаб находятся на изоляции», — приводит слова начальника медицинской службы команды Константина Шубина официальный сайт «железнодорожников».

На сайте указывается, что COVID-19 диагностирован «у игроков» команды. Имена заражённых и их число не уточняется.

Кубок Невы пройдёт 10 и 11 сентября в Санкт-Петербурге.

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