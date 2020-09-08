Шакил О'Нил попытался произнести название городка в Уэльсе из 58 букв

Прославленный баскетболист, а ныне эксперт на телевидении Шакил О'Нил уже привычно позабавил телезрителей. Экс-центровой ряда команд НБА в эфире одной из передач попробовал произнести название небольшого городка в Уэльсе, название которого состоит из 58 букв. Шакил предпринял две попытки, но больших успехов не достиг.

Соответствующее видео доступно на странице NBA on TNT в «Инстаграме». Права на видео принадлежат «Turner Broadcasting System», «Cable News Network».

Напомним, Шакил О'Нил остаётся одним из самых медийных экс-баскетболистов лиги. После успешной баскетбольной карьеры он снимался в музыкальных клипах, фильмах и рекламах. Шакил часто становится участником забавных роликов. Недавно он с трудом залез в автомобиль Tesla. В Интернете популярны также видео, где О'Нил пробует на вкус самый острый в мире вид перца.