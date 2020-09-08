Пять игроков чемпиона Украины заразились коронавирусом

У нескольких игроков чемпиона Украины по баскетболу «Днепра» выявлен коронавирус.

«Днепр» решил сняться с предсезонного турнира Gloria Cup в Турции и в срочном порядке вернуться домой. 8 сентября «Днепр» должен был провести контрольный матч с «Тофашем», однако матч не был отменён. Все матчи клуба убраны из расписания турнира на официальном сайте Gloria Cup.



«Днепр» снялся с товарищеского турнира Gloria Cup из-за нескольких положительных тестов на COVID-19. Так, диагноз подтвердился у пяти игроков, которым провели дополнительное обследование в местном госпитале для уточнения схемы лечения. У большинства болезнь протекает в лёгкой форме, без осложнений. Уже в среду команда возвращается в Днепр", — написал «Днепр» на своей странице в «Инстаграме».