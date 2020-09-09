Лидер сборной Польши Понитка стал капитаном «Зенита»

В «Зените» определились с новым капитаном команды. После ухода из клуба Евгения Воронова эта должность была вакантной. На общем собрании коллектива было решено, что капитанскую повязку получит лидер сборной Польши, форвард Матеуш Понитка.

«Матеуш Понитка — новый капитан „Зенита“. Именно он получил наибольшую поддержку от игроков и тренеров на общем собрании», — приводит слова источника в клубе издание «Известия».

Для 27-летнего баскетболиста предстоящий сезон будет лишь вторым в команде из Санкт-Петербурга, но уже третий в Единой лиге ВТБ, ранее он защищал цвета «Локомотива-Кубань». Средние показатели Матеуша в минувшем сезоне Евролиги составили 9,1 очка, 4,6 подбора и 1,6 передачи; в Единой лиге — 8,2 очка, 4,1 подбора и 1,7 передачи.