«Майами» вышел в финал Восточной конференции НБА

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялся 5-й матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Майами» — 103:94 и стали первыми финалистами Востока.

Самый значительный вклад в победу «Хит» лёгкий форвард Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 17 очков, 10 подборов и 6 передач.

Лучшую результативность в составе «Бакс» продемонстрировал защитник Крис Миддлтон – 23 очка, 7 подборов и 6 передач. Единственный дабл-дабл в составе «Милуоки» оформил центровой Брук Лопес, набравший 15 очков и совершивший 14 подборов.

В финале Восточной конференции «Майами Хит» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс», в которой со счётом 3-2 ведёт «Бостон». Их следующий матч состоится в четверг, 10 сентября. Начало – 01:30 мск.