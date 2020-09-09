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«Майами» вышел в финал Восточной конференции НБА

«Майами» вышел в финал Восточной конференции НБА
Баскетбол / НБА 0

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялся 5-й матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Майами» — 103:94 и стали первыми финалистами Востока.

Самый значительный вклад в победу «Хит» лёгкий форвард Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 17 очков, 10 подборов и 6 передач.

Лучшую результативность в составе «Бакс» продемонстрировал защитник Крис Миддлтон – 23 очка, 7 подборов и 6 передач. Единственный дабл-дабл в составе «Милуоки» оформил центровой Брук Лопес, набравший 15 очков и совершивший 14 подборов.

В финале Восточной конференции «Майами Хит» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс», в которой со счётом 3-2 ведёт «Бостон». Их следующий матч состоится в четверг, 10 сентября. Начало – 01:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
09 сентября 2020, среда. 01:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
94 : 103
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Миддлтон - 23, Дивинченцо - 17, Лопес - 15, Мэттьюз - 11, Уильямс - 11, Бледсо - 9, Коннотон - 3, Корвер - 3, Хилл - 2, Адетокунбо, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Лопес, Мейсон, Уилсон
Майами Хит: Батлер - 17, Горан Драгич - 17, Краудер - 16, Хироу - 14, Адебайо - 13, Олиник - 12, Игуодала - 6, Нанн - 6, Робинсон - 2, Александер, Винсент, Джонс, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
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