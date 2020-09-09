«Майами» вышел в финал Восточной конференции НБА

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялся 5-й матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Майами» — 103:94 и стали первыми финалистами Востока.
Самый значительный вклад в победу «Хит» лёгкий форвард Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 17 очков, 10 подборов и 6 передач.
Лучшую результативность в составе «Бакс» продемонстрировал защитник Крис Миддлтон – 23 очка, 7 подборов и 6 передач. Единственный дабл-дабл в составе «Милуоки» оформил центровой Брук Лопес, набравший 15 очков и совершивший 14 подборов.
В финале Восточной конференции «Майами Хит» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс», в которой со счётом 3-2 ведёт «Бостон». Их следующий матч состоится в четверг, 10 сентября. Начало – 01:30 мск.
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