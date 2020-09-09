Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Определены сборные сезона НБА по игре в защите

Определены сборные сезона НБА по игре в защите
Баскетбол / НБА 0

Стали известны составы символических сборных НБА по игре в защите по итогам сезона-2019/2020, их в своём «твиттере» опубликовал инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

В первую пятёрку лучших защитников вошли Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Руди Гобер («Юта Джаз»).

Вторая пятёрка лучших по игре в защите выглядит так: Патрик Беверли («Лос-Анджелес Клипперс»), Эрик Бледсоу («Милуоки Бакс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Бэм Адебайо («Майами Хит») и Брук Лопес («Милуоки Бакс»).

При этом, в символические сборные не вошёл ни один игрок «Торонто Рэпторс», действующего чемпиона НБА и второй команды лиги по эффективности защиты.

«Майами» вышел в финал Восточной конференции НБА
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020