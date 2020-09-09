Адетокунбо не сыграл в пятом матче с «Майами»
Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не сыграл в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (94:103).
Как сообщил в «Твиттере» журналист Шамс Чарания, Адетокунбо усугубил растяжение связок правого коленного сустава во второй четверти четвёртого матча серии (118:115 ОТ). Адетокунбо присутствовал на игре и принял участие в предматчевой разминке команды.
«Милуоки» уступил «Майами» в серии со счётом 1-4 и выбыл из розыгрыша плей-офф сезона-2019/2020.
Адетокунбо выступает за «Бакс» с 2013 года, он был задрафтован под общим 15-м номером в первом раунде. Игрок четыре раза участвовал в Матчах звёзд, в 2019 году он был признан самым ценным баскетболистом лиги.
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