Адетокунбо не сыграл в пятом матче с «Майами»

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не сыграл в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (94:103).

Как сообщил в «Твиттере» журналист Шамс Чарания, Адетокунбо усугубил растяжение связок правого коленного сустава во второй четверти четвёртого матча серии (118:115 ОТ). Адетокунбо присутствовал на игре и принял участие в предматчевой разминке команды.

«Милуоки» уступил «Майами» в серии со счётом 1-4 и выбыл из розыгрыша плей-офф сезона-2019/2020.

Адетокунбо выступает за «Бакс» с 2013 года, он был задрафтован под общим 15-м номером в первом раунде. Игрок четыре раза участвовал в Матчах звёзд, в 2019 году он был признан самым ценным баскетболистом лиги.