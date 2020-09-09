«Лейкерс» вышли вперёд в серии с «Хьюстоном», у Леброна 36 очков

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся третий полуфинальный матч серии плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 112:102.

Лучшей результативностью в составе «Лос-Анджелеса» отметился Леброн Джеймс, набравший 36 очков и сделавший 7 подборов. Второй результат — у тяжёлого форварда Энтони Дэвиса, сделавшего дабл-дабл: 26 очков, 15 подборов. Самым результативным в составе «Рокетс» стал разыгрывающий Джеймс Харден, на счету которого 30 очков и 9 подборов.

Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» повёл в серии со счётом 2-1. В последний раз команда из Калифорнии была чемпионом НБА в 2010 году.