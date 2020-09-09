«Лейкерс» вышли вперёд в серии с «Хьюстоном», у Леброна 36 очков
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся третий полуфинальный матч серии плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 112:102.
Лучшей результативностью в составе «Лос-Анджелеса» отметился Леброн Джеймс, набравший 36 очков и сделавший 7 подборов. Второй результат — у тяжёлого форварда Энтони Дэвиса, сделавшего дабл-дабл: 26 очков, 15 подборов. Самым результативным в составе «Рокетс» стал разыгрывающий Джеймс Харден, на счету которого 30 очков и 9 подборов.
Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» повёл в серии со счётом 2-1. В последний раз команда из Калифорнии была чемпионом НБА в 2010 году.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
09 сентября 2020, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
102 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Харден - 33, Уэстбрук - 30, Грин - 16, Гордон - 10, Ковингтон - 10, Такер - 3, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Маклемор, Мба а Муте, Риверс, Фразьер, Хаус, Чендлер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Дэвис - 26, Рондо - 21, Кузма - 14, Колдуэлл-Поуп - 6, Карузо - 5, Грин - 2, Моррис - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Макги, Смит, Уэйтерс, Ховард, Хортон-Такер
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