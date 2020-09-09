Известный ветеран НБА завершил карьеру

Форвард «Милуоки Бакс» Марвин Уильямс завершил карьеру, сообщает журналист The Undefeated Марк Джей Спирс на своей странице в «Твиттере».
Уильямс принял решение завершить карьеру после поражения «Бакс» в серии плей-офф НБА с «Майами Хит» (1-4). 34-летний Уильямс был выбран под вторым номером драфта НБА 2005 года. Первые семь лет карьеры Марвин провёл в «Атланте Хоукс», после чего выступал за «Юту Джаз», «Шарлотт Хорнетс» и «Милуоки Бакс». Всего в лиге Марвин провёл 15 лет, набирая в среднем 10,2 очка и делая 5,2 подбора в 1072 играх регулярного чемпионата.
«Мне нравится юниорская программа НБА, где ты выступаешь кем-то вроде вожатого в лагере в разных местах по всему миру. Я прошёл через «Баскетбол без границ», поехал в Африку и Индонезию. Что почувствую, если у меня появится возможность путешествовать и работать с детьми? Это то, чем я хотел бы заниматься», — поделился дальнейшими планами Уильямс.
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