Леброн Джеймс покорил выдающиеся достижения Коби Брайанта и Майкла Джордана вместе взятых

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс покорил выдающиеся достижения Коби Брайанта и Майкла Джордана. Леброн провёл 88-ю игру плей-офф НБА, в которой набрал более 30 очков, сделал более 5 подборов и 5 передач.

У легенды «Лейкерс» Коби Брайанта набралось 37 таких игр в карьере, у шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Джордана — 51. Вместе у двух великих игроков — 88 матчей, как у одного Леброна.

Это достижение покорилось Джеймсу в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции с «Хьюстон Рокетс». В этой встрече Леброн набрал 36 очков, сделал 7 подборов и 5 передач.

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