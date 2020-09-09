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Леброн Джеймс покорил выдающиеся достижения Коби Брайанта и Майкла Джордана вместе взятых

Леброн Джеймс покорил выдающиеся достижения Коби Брайанта и Майкла Джордана вместе взятых
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс покорил выдающиеся достижения Коби Брайанта и Майкла Джордана. Леброн провёл 88-ю игру плей-офф НБА, в которой набрал более 30 очков, сделал более 5 подборов и 5 передач.

У легенды «Лейкерс» Коби Брайанта набралось 37 таких игр в карьере, у шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Джордана — 51. Вместе у двух великих игроков — 88 матчей, как у одного Леброна.

Это достижение покорилось Джеймсу в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции с «Хьюстон Рокетс». В этой встрече Леброн набрал 36 очков, сделал 7 подборов и 5 передач.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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