«Милуоки» повторил два исторических антирекорда НБА

«Милуоки Бакс», уступивший «Майами Хит» в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА со счётом 1-4, повторил два исторических антирекорда лиги.

«Бакс» стали первой командой, имеющей лучший показатель побед в регулярном чемпионате, но не сумевшей выиграть более пяти матчей плей-офф, в последний раз такое происходило с «Чикаго Буллз» в 2012 году. Кроме того, «Милуоки» — вторая команда в истории НБА, дважды ставшая лидером по проценту побед в регулярном чемпионате, но при этом ни разу не смогла выйти в финал НБА. Последней такой командой был «Кливленд Кавальерс» в сезонах-2008/2009 и 2009/2010. Тогдашний лидер «Кливленда» Леброн Джеймс покинул команду после поражения в 2010 год. В данный момент в НБА ходят слухе о возможном уходе из «Бакс» действующего MVP лиги Янниса Адетокунбо.

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