Джимми Батлер прокомментировал победу над «Милуоки» в плей-офф НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер поделился мнением относительно победы своей команды в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (103:94).



«Не думаю, что мы действовали в полную силу всю игру. И это многообещающе. Когда мы решим сыграть от начала до конца, дела пойдут намного проще. Не думаю, что это уже произошло, у нас впереди ещё следующий раунд», — приводит слова Батлера ESPN.



Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс именно Батлер, оформивший дабл-дабл из 17 очков, 10 подборов и 6 передач. «Хит» выиграли серию – 4-1 и стали первыми финалистами Востока.



В финале Восточной конференции «Майами Хит» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс», в которой со счётом 3-2 ведёт «Бостон».