Названа замена «Локомотива-Кубань» на Кубке Невы

БК «Автодор» принял приглашение сыграть в Кубке Невы, матчи которого пройдут 10–11 сентября в Санкт-Петербурге, сообщил клуб на официальном сайте. Саратовский клуб заменил «Локомотив-Кубань», в составе которого у игроков выявили заражение коронавирусом.



Помимо «Автодора» в первом предсезонном турнире примут участие клубы Евролиги ЦСКА (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург), а также участник Еврокубка УНИКС (Казань). Завтра, 10 сентября, в 1/2 финала Кубка Невы «Автодор» сыграет с «Зенитом». В другом полуфинале встретятся ЦСКА и УНИКС. 11 сентября состоятся матч за 3-е место и финал.



По окончании турнира «Автодор» продолжит тренировочный сбор в Санкт-Петербурге, где 14 сентября в рамках подготовки к сезону-2020/2021 вновь сыграет с «Зенитом». Ранее запланированные контрольные матчи в Казани против УНИКСа перенесены на 23 и 25 сентября.