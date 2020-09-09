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«Милуоки» раздумывает заполучить Криса Пола

«Милуоки» раздумывает заполучить Криса Пола
Баскетбол / НБА 0

«Милуоки Бакс» рассмотрит возможность приобретения у «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающего защитника Криса Пола, сообщает инсайдер New York Times Марк Штайн со ссылкой на собственные источники в других клубах.

«Бакс» изучат вариант с Крисом Полом, как бы это ни было сложно в финансовом отношении, если «Оклахома» действительно сделает его доступным для торговли», — пишет журналист на своей странице в «Твиттере».

Баскетболисты «Милуоки» завершили сезон-2019/2020, проиграв «Майами Хит» в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА (1-4). «Бакс» — первая команда с 2012 года, которая, заняв первое место в регулярном чемпионате, выиграла всего пять матчей в плей-офф.

«Милуоки» может пойти на серьёзные изменения в составе, чтобы сохранить звёздного форварда Янниса Адетокунбо. Сам игрок уже намекнул, что желает остаться с «Бакс».

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