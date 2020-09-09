Леброн: супруге не нравится то, чем я каждый день занимаюсь в «пузыре»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о том, как ему удаётся поддерживать себя в такой хорошей форме во время текущего розыгрыша плей-офф НБА.

«Я не скажу вам, что именно я делаю, потому что иначе выдам рецепт соперникам. Просто скажу, что моей супруге не нравится то, что я делаю каждый день в «пузыре», готовясь к матчу. Я уделяю много времени своему телу, это точно», – заявил Леброн.

Джеймс в третьем матче серии полуфинала Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» (112:102) набрал 36 очков, 7 подборов, 5 передач, 4 блок-шота и установил несколько рекордов лиги. Кроме того он набрал 47,5% очков своей команды в первой половине встречи, что является самым высоким показателем среди игроков франшизы за последние 25 постсезонов.