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В Единой лиге ВТБ отреагировали на коронавирус в «Локомотиве-Кубань»

В Единой лиге ВТБ отреагировали на коронавирус в «Локомотиве-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ внимательно следит за ситуацией в «Локомотиве-Кубань», где выявлены случаи заражения коронавирусом.

«Следим за ситуацией, всё время на связи с клубом и ждём четверга и результатов перепроверки, которые придут от Роспотребнадзора», — цитирует представителя турнира ТАСС.

8 сентября краснодарский клуб приостановил тренировочный процесс из-за случаев заражения коронавирусом в команде. По этой же причине «Локомотив-Кубань» ранее отказался от участия в предсезонном товарищеском турнире «Кубок Невы», который запланирован на 10-11 сентября.

«Локо» должен начать участие в новом сезоне Единой лиги ВТБ 23 сентября домашним матчем с эстонским «Калевом». Первая игра краснодарцев в Еврокубке также должна пройти на их площадке. 30 сентября им предстоит матч с бельгийским «Антверпеном».

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