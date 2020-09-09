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Смит: куда катится мир? Рондо забивает из-за дуги? Может, «Лейкерс» выиграют титул

Смит: куда катится мир? Рондо забивает из-за дуги? Может, «Лейкерс» выиграют титул
Баскетбол / НБА 0

Журналист ESPN Стивен Эй Смит отметил точные попадания разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджона Рондо из-за дуги в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» (112:102). Защитник реализовал 3 из 5 трёхочковых, набрал 21 очко и сделал 9 передач.

«Чёрт возьми, куда катится этот мир? Рэджон Рондо забрасывает трёхочковые? Господи, помилуй. Если так будет продолжаться, может быть, «Лейкерс» всё-таки выиграют чемпионат», – написал Смит на своей странице в «Твиттере».

Лучшей результативностью в составе «Лос-Анджелеса» в третьей игре отметился Леброн Джеймс, набравший 36 очков и сделавший 7 подборов. У «Рокетс» — Джеймс Харден, на счету которого 30 очков и 9 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» ведёт в серии со счётом 2-1. В последний раз команда из Калифорнии была чемпионом НБА в 2010 году.

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