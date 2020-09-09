Владелец «Милуоки» высказался о будущем Адетокунбо в команде

Владелец «Милуоки Бакс» Марк Лэсри выразил уверенность в том, что форвард Яннис Адетокунбо останется в команде.



«Не думаю, что Яннис покинет «Милуоки». Мы сделали всё возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно. Мы можем дать ему на $ 80 миллионов больше другого клуба, но не думаю, что Яннис ставит деньги в приоритет. Для него в первую очередь важно комфортно общаться с людьми. Проблем в коммуникации с руководством, тренерским штабом и игроками у Янниса нет. Шансы на то, что он останется в команде, очень высоки», – приводит слова Лэсри обозреватель Дэйв Бриггс на своей странице в «Твиттере».

Действующий MVP НБА Адетокунбо в межсезонье имеет право подписать супермаксимальное продление контракта с «Милуоки» на $ 220 млн. В СМИ появились слухи, что Яннис может рассмотреть вариант с переходом в другой клуб после поражения «Бакс» в серии второго раунда плей-офф НБА с «Майами Хит (1-4).