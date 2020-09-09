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Адетокумбо: наши действия перед игрой с «Орландо» — больше чем баскетбол

Адетокумбо: наши действия перед игрой с «Орландо» — больше чем баскетбол
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после вылета из плей-офф по итогам серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (1-4) высказался о решении команды бойкотировать матч первого раунда с «Орландо Мэджик» в знак протеста после стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блэйка.

«Наши действия перед игрой с «Орландо» — это больше чем баскетбол. Как команда, мы выбираем и выступления, и борьбу за социальную справедливость. Трудно делать и то и другое одновременно? Да. Но это то, что выбрала команда: отстаивать нечто большее, чем баскетбол. Мы решили отстаивать свои убеждения и в то же время играть. Это непросто», – приводит слова Адетокунбо The Athletic.

Решение «Милуоки» бойкотировать игру с «Орландо» поддержали остальные клубы лиги. Бойкот игроков остановил розыгрыш плей-офф НБА на три дня.

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