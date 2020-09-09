Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Легенда ЦСКА дал ответ «Сакраменто» по поводу работы на посту президента

Легенда ЦСКА дал ответ «Сакраменто» по поводу работы на посту президента
Баскетбол / НБА 0

Генеральный менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс», двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Траджан Лэнгдон уведомил «Сакраменто Кингз» об отказе занять пост президента команды по баскетбольным операциям, сообщает журналист The Athletic Уилл Гиллори на своей странице в «Твиттере».

Пост президента «Кингз» остаётся вакантным после увольнения Владе Диваца в августе. «Сакраменто» не смог пробиться в плей-офф НБА уже 14-й сезон подряд. Лэнгдон работает генеральным менеджером «Нью-Орлеан Пеликанс» с 2019 года. До этого Траджан был помощником генерального менеджера «Бруклин Нетс».

Кандидатами на замену Дивацу являются исполнительный вице-президент «Миннесоты Тимбервулвз» Сачин Гупта, помощник генерального менеджера «Майами Хит» Адам Саймон, генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут и бывший генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Уэс Уилкокс.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020