Легенда ЦСКА дал ответ «Сакраменто» по поводу работы на посту президента

Генеральный менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс», двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Траджан Лэнгдон уведомил «Сакраменто Кингз» об отказе занять пост президента команды по баскетбольным операциям, сообщает журналист The Athletic Уилл Гиллори на своей странице в «Твиттере».
Пост президента «Кингз» остаётся вакантным после увольнения Владе Диваца в августе. «Сакраменто» не смог пробиться в плей-офф НБА уже 14-й сезон подряд. Лэнгдон работает генеральным менеджером «Нью-Орлеан Пеликанс» с 2019 года. До этого Траджан был помощником генерального менеджера «Бруклин Нетс».
Кандидатами на замену Дивацу являются исполнительный вице-президент «Миннесоты Тимбервулвз» Сачин Гупта, помощник генерального менеджера «Майами Хит» Адам Саймон, генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут и бывший генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Уэс Уилкокс.
- 9 сентября 2020
-
21:14
-
20:59
-
20:38
-
20:22
-
20:19
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:12
-
18:43
-
17:30
-
16:37
-
15:27
-
15:12
-
14:54
-
14:01
-
13:06
-
12:42
-
11:41
-
11:38
-
11:05
-
10:55
-
10:13
-
10:01
-
09:27
-
09:15
-
08:47
-
08:15
-
07:54
-
07:40
-
07:36
-
07:14
-
06:59
-
06:58