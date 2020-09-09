Легенда ЦСКА дал ответ «Сакраменто» по поводу работы на посту президента

Генеральный менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс», двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Траджан Лэнгдон уведомил «Сакраменто Кингз» об отказе занять пост президента команды по баскетбольным операциям, сообщает журналист The Athletic Уилл Гиллори на своей странице в «Твиттере».

Пост президента «Кингз» остаётся вакантным после увольнения Владе Диваца в августе. «Сакраменто» не смог пробиться в плей-офф НБА уже 14-й сезон подряд. Лэнгдон работает генеральным менеджером «Нью-Орлеан Пеликанс» с 2019 года. До этого Траджан был помощником генерального менеджера «Бруклин Нетс».



Кандидатами на замену Дивацу являются исполнительный вице-президент «Миннесоты Тимбервулвз» Сачин Гупта, помощник генерального менеджера «Майами Хит» Адам Саймон, генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут и бывший генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Уэс Уилкокс.