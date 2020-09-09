Нэш: я получил пост главного тренера «Нетс» вне очереди, за счёт «привилегии белых»

Новый главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш признал, что получил должность благодаря так называемой «привилегии белых», как ранее заявил эксперт ESPN Стивен Эй Смит.

«Я получил преимущество за счёт «привилегии белых», проскочил на должность вне очереди. Нашему обществу есть что компенсировать. Белые люди должны понимать, что цвет кожи даёт нам привилегию и преимущество. Нам предстоит пройти долгий путь к достижению равенства, социальной и расовой справедливости. Я надеюсь, что стану лучшим союзником в этом деле. Клара и Джо Цай действительно сделали невероятный жест, чтобы помочь не только нашей организации, но и нашим сообществам, чтобы они могли преодолеть пропасть в расовой несправедливости. Я очень чутко отношусь к делу и цели. Понимаю, почему так важно об этом говорить. Нам действительно нужно больше разнообразия и больше возможностей для афроамериканских тренеров и сотрудников на всех уровнях. Очень важно, чтобы мы продолжали объединяться и бороться. Комиссар НБА Адам Сильвер невероятно успешен в деле борьбы за равенство. Я тоже хочу бороться за это. Откровенно говоря, я хочу быть частью будущих перемен», — приводит слова Нэша USA Today.