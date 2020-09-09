Гомельский назвал главную проблему «Филадельфии»

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал о причинах провала «Филадельфии» в нынешнем сезоне НБА.



«Честно скажу, что не в восторге от работы Элтона Бренда и тренера Брауна. При таком стартовом составе „Филадельфия“ (болею с 1977 года) уступила в матчах с соперниками, стоявшими ниже, 15 раз. Многовато. С моей точки зрения, Эл Хорфорд однозначно провалил сезон. Никак не заслуживает максимум. Эмбиид и Симмонс так и не нашли общего языка ни в раздевалке, ни на площадке. Ричардсон оказался самым стабильным игроком команды, но у Брауна не оказалось схем под него, когда другие лидеры пропускали матчи из-за травм. Мне кажется, в „Филадельфии“ нет лидера по характеру, который мог бы повести команду за собой. И я не про набранные очки, а про харизму. И, как выяснилось, Браун тоже не лидер. Изменения необходимы», — написал Гомельский на своём сайте.



Напомним, руководство «Филадельфии Сиксерс» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Бретта Брауна. Боссы клуба пошли на такой шаг после вылета в плей-офф. 23 августа пенсильванцы проиграли четвёртый матч в четвертьфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс» и прекратили борьбу за титул.



Ожидается, что новым главным тренером команды станет Тайрон Лю.