Диамантидис рассказал о сложной ситуации «Панатинаикоса»

Генеральный менеджер «Панатинаикоса» Димитрис Диамантидис поделился мыслями о предстоящем сезоне греческой команды.
«Панатинаикос» нацелен на подписание звезды чемпионата. Для нас это новое занятие. Сделаем всё, чтобы «Панатинаикос» вновь стал конкурентоспособен. Я должен быть в этой команде в такой сложный момент. Дела не в лучшем состоянии из-за пандемии. Будем терпеливыми, будем следовать инструкциям и постепенно, как и все остальные, начнем возвращаться к нормальной жизни. Нас ждёт сложный год, но вместе мы нацелены сохранить конкурентоспособность команды. Будем бороться и показывать красивый баскетбол. Важно понимать, что ни одна из команд не будет готова. Все бездействовали несколько месяцев. Будем адаптироваться и прибавлять. Наша цель — титул", — приводит слова Диамантидиса Eurohoops.
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